Havalimanı yoluna dekoratif aydınlatma

Şehrin dört bir yanında gerek altyapı ve üstyapı gerekse çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre estetik dokunuşlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından Kayseri Havalimanı yolunda bulunan aydınlatma direklerine dekoratif aydınlatma sistemi uygulaması yapılıyor. Trafik akışında herhangi bir aksaklığı sebebiyet vermemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alarak çalışma gerçekleştiren ekipler, aydınlatma direklerine uyguladıkları dekoratif sistemle havalimanı giriş çıkışına estetik bir görünüm kazandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çevre düzenlemeleri, alternatif ulaşım yolları ve diğer çalışmalar ile yılın ilk beş ayında 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Kayseri Havalimanı’nın, yolculara daha nezih ve konforlu bir hizmet sunmasına katkı sunmaya devam ediyor.



