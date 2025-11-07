Hayalet Deprem Sendromu nedir?

Hayalet Deprem Sendromu olarak bilinen psikolojik durumu açıklayan Psikolojik Danışman Yağmur Koç, belirtilerin uzun süre sürmesi halinde uzmanlardan yardım alınması gerektiğini ifade etti.

Psikolojik Danışman Yağmur Koç, Hayalet Deprem Sendromu hakkında bilgiler vererek; “Büyük bir deprem sonrasında yaşanan travmaya bağlı olarak veya yoğun bir deprem tehdidi altındaysak, böyle problemlerin ortaya çıkması gayet normal olarak karşılanabiliyor aslında. Halk arasında "hayalet deprem" olarak nitelendiriliyor ama psikolojik literatürde buna "sismik algı bozukluğu" diyoruz” diye konuştu.

Psikolojik Danışman Koç, sendromun belirtilerinden bahsederek; “Belirtilerinden bahsedecek olursak; kalp çarpıntısı, huzursuzluk, uyku bozuklukları, yer ayağımın altından kayıyor hissi, titreştiği anda deprem oluyor hissi, avizelere bakma gibi belirtileri de tabii ki mevcut. Bir travma sonucunda ortaya çıkabiliyor bu problemler. Kişi büyük bir travma sonucunda, sürekli o travmayı tetikleyiciler devreye girdiği zaman, yani küçük bir sallantıda, titreşimde bile o travmayı tekrardan yaşayabilir. Bu psikolojik boyutu bu şekilde. Ve bir de şöyle bir boyutu var ki, denge mekanizmaları dediğimiz şeyler, travmalar sonucunda, yani deprem travmaları sonucunda hassaslaşabiliyor. Ve küçük bir titreşimde, ayağımızın altındaki küçük bir sallantıda bile bunlar tekrardan tetiklenebilir tabii ki. Ayrıca kaygı, uykusuzluk, sürekli tetikte olma hali yani sürekli deprem olacakmış hissi de bu durumu tetikleyiciler arasındadır” açıklamasını yaptı.

Uzun süreli devam eden belirtiler varsa uzmanlardan yardım alınmalı diyen Koç, “İlk başta büyük bir travma sonucunda bunların yaşanması normal olarak kabul edilebilir. Fakat bu hisler, yani baş dönmeleri, huzursuzluk, uyku bozuklukları, beraberinde getirdiği kaygı bozuklukları da uzun süreli, uzun soluklu bir şekilde devam ediyorsa kesinlikle bir uzmandan yardım alınmalı” ifadelerini kullandı.