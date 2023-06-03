'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi hayata geçiriliyor

 Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan merkeze uzak yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrenciler için  'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi kapsamında taekwondo kursunun açılışı yapıldı.

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  • 03.06.2023 13:13
  • Güncelleme: 03.06.2023 13:13
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'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi hayata geçiriliyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan merkeze uzak yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrenciler için  Talasgücü Belediyespor salonunda, "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum" projesi kapsamında taekwondo kursunun açılışı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından yapıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, protokol üyeleri, öğrenci ve veliler de törende hazır bulundu.

Merkeze uzak yerleşim yerlerinde ikamet edip, sosyal ve ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle, taekwondo sporu ve diğer spor branşlarıyla tanışma fırsatı bulamayan 07-14 yaş grubunda bulunan ilk ve ortaokul öğrencisi 118 kız-erkek çocuk için taekwondo sporu kursu açıldı. Taekwondo kursu ile çocukların değişik kültürlerin kaynaşması, dostluk bağlarının güçlenmesi, gruplar halinde yapılan çalışmalarda sorumluluk bilinci ve dayanışmayı artırmak amaçlanıyor. Bir diğer amaç ise sağlıklı büyüme, refleks, güçlü fizik, kabiliyet ve dengeli gelişmeye yardımcı olmak. 

Ayrıca, taekwondo kursu ile vatanını, milletini, bayrağını seven Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında mücadele ederek İstiklal Marşımızı dinletme heyecanı için ter dökecek zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı spor kültürü oluşmuş, lisanslı sporcu yetiştirilmesinin de hedeflendiği vurgulandı.

1ha

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