'Hayat 112 Acil' uygulamasıyla trafik denetim noktaları cepte

Kayseri’de Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri artırıldı.

Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, Hayat 112 Acil mobil uygulaması sayesinde sürücülerin denetim noktalarını önceden görebildiğini ve bu sayede hızlarını güvenli seviyeye çekebildiklerini belirterek, “Kurban Bayramı tatili süresince sorumlu olduğumuz güzergahlarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve sevdiklerine sağ salim kavuşmaları için tüm tedbirleri almış durumdayız. Personelimizce sorumlu olduğumuz yollarda 24 saat esasına göre görev başındayız. Biz burada ceza yazmak için değil, sürücülerin can güvenliğini sağlamak için bulunmaktayız. Trafik kazalarını önlemek amaçlı yapmış olduğumuz denetimlerden bahsedersek; radarlı hız denetimleri, dron destekli havadan denetimler, otobüs kontrolü ve yaşam tüneli faaliyetlerimiz yer almaktadır. Radarlı hız denetimleri ve EDS kullanım alanlarıyla ilgili olarak Hayat 112 Acil mobil uygulaması vatandaşlarımızın erişimine sunulmuştur. Bu şeffaf uygulama sayesinde sürücüler denetim noktalarımızı önceden görerek araçlarının hızlarını güvenli seviyeye çekebilmektedirler. Sürücülerimizden ricamız hız kurallarına riayet etmeniz, yorulduğunuz zamanlar kısa süreli molalar vermeniz, araç içerisinde bulunan herkesin emniyet kemeri kullanmasını sağlamanız. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Yolun sonu bayram olsun, yola odaklan, bayram sensiz olmaz” dedi.