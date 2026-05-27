  • Haberler
  • Gündem
  • 'Hayat 112 Acil' uygulamasıyla trafik denetim noktaları cepte

'Hayat 112 Acil' uygulamasıyla trafik denetim noktaları cepte

Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşan trafik yoğunluğuna karşı Kayseri'de trafik denetimleri artırıldı. Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz amaçlarının ceza yazmak değil vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, 'Radarlı hız denetimleri ve EDS kullanım alanlarıyla ilgili olarak Hayat 112 Acil mobil uygulaması vatandaşlarımızın erişimine sunulmuştur. Bu şeffaf uygulama sayesinde sürücüler denetim noktalarımızı önceden görerek araçlarının hızlarını güvenli seviyeye çekebilmektedirler' dedi.

'Hayat 112 Acil' uygulamasıyla trafik denetim noktaları cepte

Kayseri’de Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri artırıldı.

Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, Hayat 112 Acil mobil uygulaması sayesinde sürücülerin denetim noktalarını önceden görebildiğini ve bu sayede hızlarını güvenli seviyeye çekebildiklerini belirterek, “Kurban Bayramı tatili süresince sorumlu olduğumuz güzergahlarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve sevdiklerine sağ salim kavuşmaları için tüm tedbirleri almış durumdayız. Personelimizce sorumlu olduğumuz yollarda 24 saat esasına göre görev başındayız. Biz burada ceza yazmak için değil, sürücülerin can güvenliğini sağlamak için bulunmaktayız. Trafik kazalarını önlemek amaçlı yapmış olduğumuz denetimlerden bahsedersek; radarlı hız denetimleri, dron destekli havadan denetimler, otobüs kontrolü ve yaşam tüneli faaliyetlerimiz yer almaktadır. Radarlı hız denetimleri ve EDS kullanım alanlarıyla ilgili olarak Hayat 112 Acil mobil uygulaması vatandaşlarımızın erişimine sunulmuştur. Bu şeffaf uygulama sayesinde sürücüler denetim noktalarımızı önceden görerek araçlarının hızlarını güvenli seviyeye çekebilmektedirler. Sürücülerimizden ricamız hız kurallarına riayet etmeniz, yorulduğunuz zamanlar kısa süreli molalar vermeniz, araç içerisinde bulunan herkesin emniyet kemeri kullanmasını sağlamanız. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Yolun sonu bayram olsun, yola odaklan, bayram sensiz olmaz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 13 şahıs tutuklandı
CHP İl Teşkilatı'nın Facebook hesabı başka ellere geçmiş
CHP İl Teşkilatı'nın Facebook hesabı başka ellere geçmiş
Vali Gökmen Çiçek'ten Hastanede Bayram Ziyareti
Vali Gökmen Çiçek’ten Hastanede Bayram Ziyareti
Kayseri'de Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri’de Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri Protokolü Bayram Namazını Hunat Caminde Kıldı
Kayseri Protokolü Bayram Namazını Hunat Caminde Kıldı
Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!