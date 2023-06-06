Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi tarafından tarihi Kayseri Kalesinde düzenlenen sergi açıldı.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 17:04
  • Güncelleme: 06.06.2023 19:02
  • 45
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi tarafından tarihi Kayseri Kalesinde düzenlenen sergi açıldı.

Açılışa Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Nail Sevgican, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Zülfükar Orçan, şube müdürleri, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi müdürü Ziya Kılıç açılış konuşmasında; halkın talepleri istikametinde kurslar açtıklarını, bu öğretim yılında bin 936 kursla 48 bin 870 kursiyere hizmet verdiklerini belirtti.

Halkoyunları ekibinin sunduğu gösterilerden sonra, giyim, ev tekstili, el sanatları, yağlı boya, çocuk gelişimi, nakış, alanlarında bin 225 eser sergilendi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Kayserispor Başkanvekili Açıkalın: 'Transfer yasağını kaldıracağımıza inanıyorum'

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

İldem'de Kemal - Hülya Elmacıoğlu Cami'nin Temeli Atılacak

En çok okul yapan belediye

En çok okul yapan belediye

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Çopuroğlu, Huzurevi yaşlılarının hatırını sorup duasını aldı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Yaralama şüphelisinin evinden cephane çıktı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor