Hayat Vakfı'ndan İl Sağlık Müdürü Erşan'a Ziyaret
Hayat Vakfı Kayseri Şubesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Dr. Mustafa Birkin ve Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Esra Ayla Yıldırım'ın katıldığı ziyarette, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Görüşmede ayrıca Yeryüzü Doktorları’nın faaliyetlerini içeren bülten Dr. Erşan’a takdim edildi. Vakıf temsilcileri, yurt dışında gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ve projelerle ilgili detayları da paylaştı.
Ziyaretin, sağlık alanında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.