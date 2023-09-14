Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri’de açıldı

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda yardım etmek için kurulan Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri protokolünün katılıyla düzenlenen tören sonrası açılışı yapıldı. Yapılan törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Hayata Dokunanlar İnsanı Yardım Derneği Başkanı Hayal Erol ve Başkan Yardımcısı Handan Arık, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından burada konuşan Kayseri Valisi Çiçek, “Bazen hayatımızda o kadar kötü haberler alıyoruz ki, o kadar kötü dönemler yaşıyoruz ki bir an aldığımız kötü, hüzünlü haberlerle bir an dünya kapkaranlık gibi geliyor. İnanın sanki her yer kapkaranlık. Ümitsiz, bu dünyada bu kadar kötülük nasıl olabilir diye düşündüğümüz zamanlar hepimizin hayatında oluyor ama sonra birden birkaç güzel insan çıkıyor. Bu insanlar bir anda dünyayı değiştirir gibi hayatınızın tam orta yerinde yaptıkları iyilikler, sözleri ve konuşmaları sizi bir anda başka bir dünyaya götürüyor. Umut oluyor, çalışma motivasyonunuzu arttırıyor. İşte Hayata Dokunanlar da böyle bir dernek. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Canla, başla fedakarlıkla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yetim kalmış kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ediyorlar. Eğitimlerini takip ediyorlar. Bire bir onlarla beraber oluyorlar. Bu o kadar anlamlı ki hele biz Müslümanlar için çok daha başka bir anlamı var. Çünkü biz hem yetim hem de öksüz kalmış bir peygamberin ümmetiyiz. Bu derneğin en büyük özelliklerinden birisi özellikle anne babasını kaybetmiş kardeşlerimize bir baba bir anne olabilmek için canla başla çalışıyorlar. Bu mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız olmayacaklar. Bu kadar sevenleri ve onlara inanan insanların burada olması bunu gösteriyor. Ben bundan dolayı arkadaşlarımızın hiçbir zaman yalnız yürümeyeceklerini ve ben de vali olarak kaymakam ve belediye başkanlarımızla hep yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Allah yardımcıları olsun, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

‘BU ŞEHİR HAKİKATEN İYİLİĞİ GÜZEL YAPIYOR’

Kayseri’nin iyilik şehir olduğunu dile getiren Talas Belediye Başkanı Yalçın, “Sayın valimizin kaptanlığında burada bütün sivil toplum kuruluşlarımızla peşinize takılarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Kayseri bir iyilik şehri. İyilikler yağmur gibi yağar. Ben 1999'daki Gölcük depreminde de görev yaptım daha sonra Van depreminde görev yaptım sonrasında da yine 6 Şubat'taki depremde elimizden geleni yaptık. Fakat şunu gördüm ki bu şehir hakikaten iyiliği güzel yapıyor. İyiliği nezaketle, kurumsal, prensipler dahilinde yapıyor. O nedenle değerli kardeşim, başkanımız Hayal hanım çok güzel ifade etti. Önce yetim, sonra eğitim, sonra sağlık, ağaçlandırma derken aynı zamanda balık tutmayı da öğretmek adına güzel bir kurumsallaşma yapıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘HAYATA DOKUNANLAR İNSANI YARDIM DERNEĞİ BAŞKANI HAYAL EROL İSE‘

Hayata Dokunanlar İnsanı Yardım Derneği Başkanı Hayal Erol ise, “Derneğimizde ekip arkadaşlarım aslında yeni değil, yaklaşık 5 yıldır biz bu süreci devam ettiriyorduk. 5 yıllık bu gönüllük ve iyilik severlik noktasında yaptığımız bu hareketimizi 2022 yılında Kızılay’ın yetim birimiyle devam edip dahil olduk bu birime. Daha sonra 2023 yılında deprem zamanında malum o durumu hepimiz yaşadık. Ekip olarak çok güzel bir ivme kazandık. Kazandığımız bu ivme ile de büyüyünce dernekleşme yoluna gidelim dedik. 23 Mart itibariyle de derneğimizi kurduk. 'Amacımız Sizin Deneğiniz' sloganımızla yola çıkıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Herkese açık bir derneğiz. Tarafsız ve kimliksiz bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle 'Önce Yetim' başlığıyla önce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek. Onları geleceğe iyi bir nesil olarak kazandırabilmek. Ayrıca derneğimize kayıtlı tespit ettiğimiz ailelerimizin hem ayni hem de nakdi yardımlarını yapıyoruz. Eğitim, sağlık ve psikolojik desteklerle de hayatlarına her anlamda dokunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 'Canlı olan her yerde biz varız' sloganımızla yola çıktık çünkü hayat her yerde. Biz ağaçlandırma projelerimizle bu sene yaklaşık bin 24 tane meyve ağacımızı toprağa diktik. Bunu daha çok arttırmayı planlıyoruz, güzel ağaçlandırma projelerimiz var. Amacımız yeni nesillere güzel ve temiz bir çevre bırakabilmek” diye konuştu.

Önceki dönem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duasının ardından derneğin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışta töreninde Vali Çiçek çocuklara hediyelerini takdim etti.