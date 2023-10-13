Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 13.10.2023 16:33
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:55
Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk (57) idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Aslantürk’ün cenaze namazı, Develi Çarşı Cami’nde kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Aslantürk’un cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, partililer, Aslantürk’ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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