Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Kayseri'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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  • 13.10.2023 13:44
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:54
Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Cami’de kılınan Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesinde verilen vaazda ise hayatını kaybeden Filistinliler ve şehit olan Türk askerleri için dualar edildi.

Cuma namazının ardından da cami cemaati tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler ve şehit olan Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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İHA

Kayseri Gündem
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