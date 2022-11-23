Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Kayseri'de 8 katlı apartmanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Zekai Tambay, bugün toprağa verildi.  

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  • 23.11.2022 09:58
  • Güncelleme: 23.11.2022 09:58
Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Olay, dün Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis mahallesinde meydana geldi. Kalıp ustası Zekai Tambay, 8 katlı apartman inşaatının asansör boşluğundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  kalıp ustası Zekai Tambay hayatını kaybettigi belirlendi. 

Zekai Tambay cenazesi bugün Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

1ha

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