Hayatını kaybeden MHP İl Başkan Yardımcısı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ali Korkmaz’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, MHP teşkilatının üyeleri, Korkmaz’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz, şehir mezarlığında toprağa verildi.
(RHA)