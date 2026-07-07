Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe ile Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonundan gelen gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında ayrıca Akçaya Mahallesi’nde oluşturulacak Matematik Köyü için Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı ile protokol işlemleri yapmak için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesi de kabul edildi.