  • Haberler
  • Gündem
  • Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular

Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular

Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları karara bağladı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Kayseri'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan Recep Alemdar'ın isimlerinin parklara verilmesi de kabul edilen kararlar arasında yer aldı.

Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe ile Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonundan gelen gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında ayrıca Akçaya Mahallesi’nde oluşturulacak Matematik Köyü için Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı ile protokol işlemleri yapmak için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesi de kabul edildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Kayserispor'da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Kayserispor’da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Milletvekili Çopuroğlu, '255 Milyon TL'lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor'
Milletvekili Çopuroğlu, “255 Milyon TL’lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor”
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!