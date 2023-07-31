Haydi Çocuklar, Paraşüt İniş Alanına

Talas Belediyesinin 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' çerçevesinde düzenleyeceği Çocuk Şenliği yarın (1 Ağustos Salı) başlıyor.

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  • 31.07.2023 11:21
  • Güncelleme: 31.07.2023 11:31
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Haydi Çocuklar, Paraşüt İniş Alanına
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin ’Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenleyeceği Çocuk Şenliği yarın (1 Ağustos Salı) başlıyor.

1-2 Ağustos tarihlerinde Talas Paraşüt İniş Alanı’nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar ve aileleri dolu dolu 2 gün geçirecek. Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, sinema gösterimlerinden konserler ve TRT müzikallerine kadar birçok aktivitenin çocuklarla buluşacağı organizasyonda ayrıca şişme oyun alanındaki birbirinden keyifli oyunlar çocukları bekliyor olacak. Tamamı ücretsiz olacak etkinlikler, 1 Ağustos Salı ve 2 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak ve 22.00’ye kadar devam edecek. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Cumhuriyetin 100 yılını kutladıklarına dikkat çekerek; “Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte 100. yılı anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak amacıyla birçok etkinlik ve açılış planladık. Bu çerçevede birbirinden önemli tesis ve yatırımları hizmete açacağız. Bununla birlikte her yaşa ve her kesime hitap eden organizasyonlarımız olacak. 1 ve 2 Ağustos’ta çocuklarımız için iki günlük bir şenlik düzenliyoruz. Hem gönüllerince eğlenecekler hem de bilgi sahibi olacaklar. Bugüne kadar düzenlenmiş en gelişmiş çocuk şenliği için tüm çocuklarımızı ve ailelerini, Paraşüt İniş Alanına bekliyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, ’Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ adı altında yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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