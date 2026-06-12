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Hayırsever Altun, 'Kayserimizi tanıtmak hepimizin boynunun borcudur'

Hayırsever Mehmet Altun Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada, 'Kayserimizin ürünlerini tanıtmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de 40 milyon icra takip dosyası var. Kayserilinin buradaki payı çok ufak neredeyse hiç yok. Kayserili borcunu, görevini, çalışmayı, zamanı değerlendirmeyi biliyor. Allah en güzel okulları Kayseri'de yapmayı nasip etti' dedi.

Hayırsever Altun, 'Kayserimizi tanıtmak hepimizin boynunun borcudur'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Fuarın 2. Gününde alanı ziyaret eden Kayserili Hayırsever Mehmet Altun, “Bu organizasyon daha küçük çaplı yapılıyordu ancak şimdi daha büyük ve daha güzel yapılıyor. Kayserimizin ürünlerini tanıtmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye’de 40 milyon icra takip dosyası var. Kayserilinin buradaki payı çok ufak neredeyse hiç yok. Kayserili borcunu, görevini, çalışmayı, zamanı değerlendirmeyi biliyor. Allah en güzel okulları Kayseri’de yapmayı nasip etti. Millet bahçesinin yanında cami hızla yapılıyor. Kayserililerimize farklı şeyler de yapmaya devam ediyorum. Özellikle tıp öğrencilerine burs veriyorum çünkü ülkemizin büyük bir sağlık ordusuna ihtiyacı var. Hakkari’de 2012’de okulu ilk ben yaptırdım. Bunun üzerine her bölge bizimdir diyerek Gaziantep’te de yaptırdım. Diyarbakır mahrum kalmasın dedik oraya da yaptık. Malatya’yı, Yozgat’ı, Boğazlıyan’ı da unutmadık. İstanbul’da da yurt ve okul yaptırdık. Eğitime verdiğim gönül Allah’ın bana verdiği, nasip ettiği bir gönüldür. Eğitim için canım feda olsun” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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