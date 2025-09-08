Hayırsever Altun: 'Özel Okullar ve Özel Hastaneler Kapatılmalı!'

Hayırsever Altun ailesi tarafından yaptırılan, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu-Ortaokulu ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni yapıldı.

Yaptırmış olduğu ilk ve orta okulun açılışında bir konuşma yapan Kayserili hayırsver Mehmet Altun, halkı soyan özel okulların ve hepimizin kanını emen özel sağlık kurumlarının kapatılmasını istirham ediyorum şeklinde konuştu.

Kocasinan ilçesinde açılışı yapılan ve hayırsever Altun ailesi tarafından yaptırılan Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu-Ortaokulu’nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Hayırsever Avukat Mehmet Altun, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hayırsever Avukat Mehmet Altun ise imkânsızlıklar içerisinde geçen eğitim öğrenim hayatından hatıralar anlatarak, meslek hayatına atıldıktan sonra kazancını hayır işlerine adadığını ve Türkiye genelinde gelecek nesillerin eğitimine adanmış okullar yaptırdığını söyledi. Mehmet Altun konuşmasında, ‘Ben burada, kendilerinden halkı soyan özel okul furyasından bu halkı kurtarması için çok saygıdeğer reisi cumhurumuzdan istirham ediyorum. Özel okulların kapatılmasını ve devlet okullarının ayağa kaldırılmasını istiyorum. Bir de özel sağlık kurumu ve özel hastane furyası başladı Türkiye’de. Adamın ceketini bırak, pantolonuna kadar soyuyorlar. Halbuki dünyada sağlık kuruluşları ve sağlık politikaları bakımından Türkiye kadar güzel bir ülke yok! İmkansızlıklar var ama hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Özel sağlık kurumları hepimizin kanını emiyor.’ şeklinde konuştu.

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’nin tarihten bugüne süregelen hayırseverlik yönüne dikkat çekerek, hayırseverleri bal arısına benzetti ve hayırseverlere teşekkür etti. Özhaseki, belediye-hayırsever iş birliğinde yapılan okulların yapılış sürecindeki katkı ve emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına da teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocasinan, Melikgazi, Talas biz yaparız dediler ve bu okulları yapıp bölgelerine kazandırdılar. Allah belediye başkanlarımızdan da razı olsun” dedi.