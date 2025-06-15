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  • Hayırsever Av. Mehmet Altun'un Eğitime Büyük Katkısı: Üç Okul Birden Açılıyor!

Hayırsever Av. Mehmet Altun'un Eğitime Büyük Katkısı: Üç Okul Birden Açılıyor!

Eğitim yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Melikgazi Belediyesi, 16 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçen, 'Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu, Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun İlkokulu ve Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Hayırsever Av. Mehmet Altun'un Eğitime Büyük Katkısı: Üç Okul Birden Açılıyor!

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu, Nezaket Altun-Halil Altun İlkokulu ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu, 16 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Germir Mahallesi’nde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.  

Eğitime verdiği önemle tanınan hayırsever Av. Mehmet Altun'un destekleriyle kazandırılan bu okullar, Melikgazi’deki öğrencilerin nitelikli eğitim almasını sağlayacak. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları okul sayısının 25’e yaklaştığını belirterek şunları söyledi:  

"Çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar, geleceğe atılmış en kıymetli adımlardır. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim alanına büyük destek sağlıyor, hayırseverlerimizle el ele vererek Türkiye’de en fazla okul inşa eden belediye olma unvanımızı sürdürüyoruz. Bu açılışla ilçemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı törene davet ediyoruz.”  

Melikgazi’nin eğitim yatırımlarına yeni bir halka ekleyen bu açılış töreni, bölgedeki öğrenciler ve aileler için büyük bir önem taşıyor.  

 

 

Haber Merkezi

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