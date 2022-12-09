Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kayseri Tanıtım Günleri, 2’nci gününde. Etkinlik kapsamında Kayseri’den birçok yöresel firma stant kurdu, ürünlerini sergiliyor. Kayseri’nin yöresel lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, gilaburu gibi ürünlere ziyaretçiler ilgi gösterirken, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri de görsellerle anlatılmaya çalışılıyor.

Kayseri Tanıtım Günleri'nde konuşan hayırsever iş insanı ve Avukat Mehmet Altun, organizasyonu değerlendirdi. Kayseri’nin tanıtımı konusunda geç kaldığını savunan Altun, “Geç kalmış bir organizasyon. Bizim Kayserimiz ilk bayraktar olmalıydı. Önce valime ve kardeşim Muhammed Ali Temel’e çok teşekkür ederim. Bu işi organize etmişler ne büyük mutluluk ne büyük bir bahtiyarlık. Kayserililer için bugün övünülecek hal. Çok memnun ve mutlu oldum. Allah’ım ilerleyen yıllarda da aynı şeyi nasip etsin. Buraya gelenler Kayseri özlemini giderebilirler. Ama ilk yıl olduğu için daha herkes duymadı. Yaygın bir ulaşım olmadı. Eğer olsa fevkalade güzel olur. İnşallah daha ileriki yıllarda Allah nasip eder de bu organizasyon olursa, stantların doldurulması, halkla haşır neşir olunması çok güzel olur” şeklinde konuştu.