Hayırsever, vatandaşların bakkala olan borçlarını kapattı
Kayseri'de bir hayırsever, İncesu ilçesinde bulunan bir mahalleye giderek vatandaşların bakkala olan borçlarını kapattı.
- 13.12.2022 11:37
- Güncelleme: 13.12.2022 11:37
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Gönenkent mahallesinde bulunan bir bakkalda borcu olan vatandaşların borçları bir hayırsever tarafından kapatıldı. Hayırsever bakkala gelerek veresiye defterinde bulunan bütün borçları ödedi. Mahallede bulunan bir bakkalın camına "Veresiye defterimiz bir hayırsever tarafından kapatılmıştır" yazısı asıldı.
Vatandaşların borçlarını satın alan hayırsever, isminin açıklanmasını ise istemedi.
Daha önce de Gönenkent Mahallesi'nde bulunan 2 bakkalın daha veresiye defteri bir hayırsever tarafından kapatılmıştı.
1ha
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