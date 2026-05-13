Hayırseverler Şehri Kayseri'de Yeni Bir Kur’an Kursu Daha Yükseliyor

Kocasinan Belediyesi, sosyal donatıların temellerini atarak şehre yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Hayırseverlik konusunda örnek bir şehir olan Kayseri, birçok projeye ev sahipliği yaparak toplumsal fayda sağlıyor.

Kur’an kursunun inşaatı, eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kocasinan Belediyesi, okul, aile sağlık merkezi, cami ve Kur’an kursu gibi alanlarda destek vererek, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bu projelerle birlikte, Kayseri'nin hayırseverlik kültürü ve toplumsal dayanışma ruhu daha da güçleniyor. Yapılan hizmetlerin, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmesi bekleniyor.