Hayırseverlerden Toplu Sünnet Töreni

Her yıl çocukları sünnet ettiren ve bunu geleneksel hale getiren Alparslan mahallesi eski muhtarı Fatih Çalışkan, Himaye Madde Bağımlıları ve Aile Koruma Derneği Genel Başkanı Hülya Turhan, İyilik Pınarı Derneği ve Selçuk Amca Organizasyon ekibinin katkıları ile 50 çocuğun sünnet merasimi gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Himaye Madde Bağımlıları ve Aile Koruma Derneği Genel Başkanı Hülya Turhan; "Her yıl geleneksel olarak hayırseverlerle beraber yaptığımız sünnet organizasyonuna hoş geldiniz. İnşallah çocuklarınızın düğünlerini de görürsünüz" diye konuştu. Sünnet merasiminde çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ikramları ile rengarenk balonlar hediye edilirken palyaçolar da çocukları eğlendirdi.

Alparslan Mahalle muhtarı Fatih Çalışkan da; "Erkekliğe ilk adımını atan gençlerimiz hoş geldiniz. İnşallah hayırseverlerimizle beraber bu geleneği devam ettireceğiz. İnşallah çocuklarımız büyüyünce düğünlerine de katılırız. Bize destek verenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından verilen yemek sonrası 50 çocuk palyaço ve sihirbaz eşliğinde doyasıya eğlendi.