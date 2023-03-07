‘Hayra Gönüllüler’ grubundan depremzedeler için yemek desteği

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olarak, depremden etkilenen 11 ile adeta yardım yağdırdı. Yaraların sarılması için destekler sürüyor. Bu kapsamda Kayseri’den deprem bölgesine yardımlar devam ederken Kayseri Eski Sanayi Esnafları ‘Hayra Gönüllüler’ grubu, Kahramanmaraş merkezde yemek dağıttı. Sıraya giren binlerce afetzede, yardımlar için hayırseverlere teşekkür etti.