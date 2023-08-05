Hayriye Türksoy Hançer madalyayla döndü

Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Hançer, Çin'de yapılan Dünya Üniversite Oyunları'ndan madalya ile döndü.

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  • 05.08.2023 08:43
  • Güncelleme: 05.08.2023 09:38
Hayriye Türksoy Hançer madalyayla döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Hançer, Çin’de yapılan Dünya Üniversite Oyunları’ndan madalya ile döndü.

Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Çin’de yapılıyor. Yaz Oyunları’nda ülkemizi temsil eden isimler arasında milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer madalya ile dönmeyi başardı. 4 senede bir yapılan Üniversite Oyunları’nda Wushu branşında mücadele eden Hayriye Türksoy Hançer ilk 3 sporcu arasına girdi. Hayriye Türksoy Hançer yaptığı açıklamada; “Gurur duyuyorum. Elimden gelen en iyi mücadeleyi verdim, terimin son damlasına kadar savaştım ve bu kadar büyük bir organizasyonda çok güzel hatıralar edindim. Sporun birleştirici gücü ile bizimle birlikte aynı alın terini döken diğer ülke sporcuları ile unutulmaz hatıralarımız oldu. Bu şampiyonada altın madalya kazanan sporcuya çok az bir puan farkıyla kaybettim ve turnuvayı 3’üncü olarak tamamladım. Şimdi ülkeme döndüğümde en iyi şekilde antrenmanlara devam etme zamanı. Şampiyon olan rakibim Endonezya’yı gönülden kutluyorum” dedi.

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İHA

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