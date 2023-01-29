Hayriye Türksoy Hançer Şanlıurfa’dan şampiyonluk madalyasıyla döndü

Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyeti programında yer alan Şanlıurfa Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Kayseri’den katılan ve 52 kilogramda ringe çıkan Hayriye Türksoy Hançer finalde bu siklette dünya şampiyonu rakibini yendi. Müsabakalara antrenörü Esat Kaya ile çıkan ve final maçını da kazanan Hayriye şampiyon oldu.