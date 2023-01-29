Hayriye Türksoy Hançer Şanlıurfa'dan şampiyonluk madalyasıyla döndü
Şanlıurfa'da Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'na katılan Hayriye Türksoy Hançer finaldeki 2 yılın Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu rakibini de yenerek şampiyon oldu.
- 29.01.2023 18:44
- Güncelleme: 29.01.2023 18:44
- 74
Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyeti programında yer alan Şanlıurfa Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Kayseri’den katılan ve 52 kilogramda ringe çıkan Hayriye Türksoy Hançer finalde bu siklette dünya şampiyonu rakibini yendi. Müsabakalara antrenörü Esat Kaya ile çıkan ve final maçını da kazanan Hayriye şampiyon oldu.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN