Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Niğde'de bir ahırdan 21 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu Tarsus'da yakalandı.

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  • 12.01.2023 16:07
  • Güncelleme: 12.01.2023 16:07
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Hayvan hırsızları JASAT'tan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de bir ahırdan 21 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu Tarsus’da yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çalışma başlatıldı. Merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılması maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 3 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 bağ ve bahçeden hırsızlık, 1 mala zarar verme, 1 büyükbaş hayvan hırsızlığı ve 2 nitelikli dolandırıcılık olayı olmak üzere 9 farklı faili meçhul olayı aydınlatıldı. Çalınan 21 adet büyükbaş hayvan Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunarak, cumhuriyet başsavcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.

Olaylarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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