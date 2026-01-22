- Haberler
Hayvan otlatma sonrası çıkan ve 1 kişinin öldüğü olayla ilgili savcı mütalaasını verdi
Pınarbaşı ilçesinde bir kişinin öldüğü olay nedeniyle açılan davada tutuklu yargılanan sanık Y.Ş. için savcı mütalaasını verdi.
Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre besicilik yapan aileler arasında çıkan kavga ve 1 kişinin öldüğü olay nedeniyle açılan davaya devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Ş., olayda hayatını kaybeden E.Ö.‘nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.
TANIK FENALAŞTI, SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRILDI
Mahkemede 2 tanık dinlendi. İlk tanıktan sonra olayın gördü tanığı olarak dinlenen yabancı uyruklu şahıs fenalaştı. Tanık için sağlık ekibi çağırıldı. Tanıklardan sonra söz alan sanık, tahliyesini istedi. Mahkeme savcısı sanığın ‘hayvana eziyet’ suçundan beraatine, ‘kasten öldürme, ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.