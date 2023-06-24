Hayvan pazarında alıcı ve satıcı arasında uzun süren pazarlık: 58 bin lirada el sıkıştılar

Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Satış ve Kesim Yeri’nde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk devam ediyor. Besiciler hayvanlarını satmak için gelirken, vatandaşlar da dini görevini yerine getirmek için küçükbaş ya da büyükbaş hayvan arayışına girdi. Pazarlıkların da yapıldığı alanda besici Dağıstan Budak ile müşteri Yusuf Acer arasında uzun süre pazarlık gerçekleşti. İkili büyükbaş hayvanda 58 bin liraya el sıkıştı.

Satıcı Dağıstan Budak, “Zarar da etmiyoruz kar da etmiyoruz diyebiliriz. Et fiyatı yüksek olduğu için fiyatlar artıyor. Evet fiyat yüksek asgari ücretli birinin kesmesi zordur. Devlet yem, katkı payı gibi destekler verirse besiciler zarar etmez ve daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Alıcı Yusuf Acer de, “Biz kesimi kendimiz yapacağız. Bu sene de fiyatları pahalılığa göre normal buldum. İlk geldiğim yerde pazarlık yaptım ve satın aldım” dedi.

Besici Yasin Polat, “Şu an durgun pek gelen giden yok, insanlar piyasası yokluyor. Tosun 50 bin lira nereden baksanız, en uygun 4 bin liradan başlıyor, bir asgari ücretlinin yarı fiyatı oluyor. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Samanın tonu 4-5 bin liralardan düştü. Ben 70 hayvanla geldim 5 tane satabildim. Satın almaya çalışan kişi fiyata takılıyor büyüklüğüne bakmıyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka alıcı Mustafa Keser de, “Herkesin bütçesine göre kurbanlık var. Tosunlar biraz daha pahalı, küçükbaşlar daha uygun. Küçükbaş 6-7 bin lira büyükbaş 10-11 bin lira diye düşünürsek aşağı yukarı aynı geliyor. Kesimimizi burada yaptıracağız temiz ve hijyenik. Geçen yıl kestirdik, çok memnun kaldık” diye konuştu.