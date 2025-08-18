Hayvan pazarlarının açılması için geri sayım başladı

Kayseri’de şap hastalığına karşı yürütülen mücadele doğrultusunda il genelinde hastalığın seyri, alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları sayesinde diğer illere kıyasla hafif seyrediyor.

Kayseri’de aşılama oranı bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştığını söyleyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Bu oran, hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlarken Kayseri’yi hayvan sağlığı ve ticareti açısından daha avantajlı bir konuma taşıdı. Hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85’lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Hedefin ay sonuna kadar yakalanması halinde, hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor” dedi.

ÜRETİCİLERE UYARI: YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Aşılamayı engelleyen yanlış bilgilere karşı üreticileri uyaran Başkan Bağlamış, "Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur" gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri’de yürütülen koordineli mücadele ve aşılamadaki yüksek başarı, tüm paydaşların iş birliğiyle hayvan pazarlarının en kısa sürede yeniden açılmasını hedefliyor.