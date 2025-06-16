Hayvan Sevgisi Doğal Yaşam Alanlarında Mümkündür

Büyükşehir Belediyesi, 5199 Sayılı Hayvnları Koruma Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak direktifleri doğrultusunda sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli adımlar atıyor.

Vali Gökmen Çiçek’in koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayvan refahını önceleyen projeler hızla hayata geçiriliyor.

Yeni Barınaklar, Doğal Yaşam Alanları

Mevcut 1100 hayvan kapasiteli Molu Hayvan Bakımevi’ne ek olarak 500 hayvan kapasiteli yeni bir barınak inşa ediliyor. Yapımı devam eden bu barınağın kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Ayrıca, mevcut bakımevinin yanında yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanda, 1000 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı tamamlandı. İç donanımları da bitirilecek bu alan, can dostların hizmetine sunulmaya hazır hale geldi.

Hayvan dostu şehir vizyonunu yalnızca merkezle sınırlamayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğu bölgesine hizmet verecek olan Pınarbaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde 100 bin 800 metrekarelik alanda yeni bir doğal yaşam alanının da ihalesini gerçekleştirdi. Proje, en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Öte yandan, şehrin batı yakasına yönelik olarak Hacılar ilçesi ile Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini kapsayan bölgede yeni bir doğal yaşam alanı kurulması için saha çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik bu örnek projeleri, Kayseri’nin sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yaşanabilir bir şehir olma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.