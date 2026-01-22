Hayvan sevgisi istismarı: Kedi Maması Dolandırıcılığı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir vatandaşın kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım istediği şahıs tarafından, yardım etme bahanesiyle kredi kartı bilgilerinin fotoğrafının çekilmesi ve mobil bankacılık şifresinin öğrenilmesi suretiyle hesabından 182 bin 750 lira harcama yapılarak dolandırılması olayı ile ilgili olarak; Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.S.S. (19) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.