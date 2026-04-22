Hayvanat bahçesi 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Harikalar Diyarında bulunan Hayvanat Bahçesi'nin çocuklara ücretsiz hizmet vereceği açıkladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, resmi tatil ve bayramlarda yoğun ilgi görmeye devam ederken, 23 Nisan için de hazırlıklarını tamamladı. Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında, çocuklar bayram günü hayvanat bahçesini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu özel günlerine katkı sağlamak adına hayvanat bahçemizde çocuklarımızı ücretsiz olarak ağırlayacağız. Tüm çocuklarımızı bu bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

