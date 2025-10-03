  • Haberler
  Hayvanat Bahçesi 4 Ekim'de Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

Hayvanat Bahçesi 4 Ekim'de Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açacak. Bu özel gün, hayvan sevgisi ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor.

Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesi, bu anlamlı günde ailelerin ve çocukların hayvanlarla buluşmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, kentin tüm canlılarına yönelik hizmet anlayışını sürdüren bu uygulama, hayvanlara olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tüm vatandaşlar, 4 Ekim Cumartesi günü hayvanat bahçesini ziyaret etmeye davet ediliyor. Bu fırsat, hem çocuklara hem de yetişkinlere hayvan sevgisini aşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

