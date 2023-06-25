Hayvanat bahçesi bayramda 3 gün ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban bayramının 2, 3 ve 4’üncü günlerinde hayvanat bahçesinin ücretsiz olacağını sosyal medya hesabından paylaşarak “Bayramın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvan dostlarımızı ücretsiz bir şekilde ziyaret etmeye ne dersiniz. Yavrularımızı ve siz değerli hemşehrilerimizi hayvanat bahçemize bekliyoruz” diyerek vatandaşları hayvanat bahçesine davet etti.