Hayvanat bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yaz kış ziyaretçi akınına uğruyor. Bir çok kişi de bazı hayvanları hayatlarında ilk defa burada canlı olarak görme fırsatı yakalıyor. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle sıcak iklim hayvanları için özel beslenme programı uygulanmaya başladı. Hayvanat bahçesi ekiplerince hayvanlar, üşümemeleri için kapalı alanlarda ısıtıcılar çalıştırıyor. Hayvan sağlığı ile ilgili de koruyucu uygulamalar ve beslenme programları devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhaneddin Bacak, hayvanat bahçesi hakkında bilgi verdi. Hayvanat Bahçesi’nde 153 türden yaklaşık bin 600 hayvan olduğunu belirten Bacak, “Sabah veteriner hekimlerimiz günlük kontrollerini yapıyorlar. Yemleri ayarlanıyor. Veteriner hekim kontrolünde bakıcıları temizlik ve yemleri veriyorlar. Herhangi sağlık problemi varsa müşahede alanımıza alıyoruz ve tedavilerini yapıyoruz. Saat 10.00’da ziyarete açıyoruz. Yaz ve kış ortamlarında yaşayan hayvanlarımız var. Yaz aylarında yaşayan hayvanlarımız için de elektrikli ısıtmalar, kombiler devreye giriyor. Hayvanların ortamını daha refah hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

‘HAYVANLARIN GENEL SAĞLIK KONTROLLERİ, GÜNLÜK BAKIM VE BESLENMELERİ TİTİZLİKLE YAPILIYOR’

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Hüsnü Furkan Güney ise hayvanat bahçesindeki hayvanların genel sağlık kontrolleri, günlük bakım ve beslenme gibi konularıyla ilgilendiklerini ifade ederek, "Hayvanların fizyolojisine ve biyolojisine göre uygun koruyucu hayvan sağlık uygulamaları yapıyoruz. Şu an malum kış dönemindeyiz. Hayvanların malum biyolojisine ve fizyolojisine göre tekrar düzenliyoruz ve kışı rahat atlatabilmeleri için aşılamalarını ve düzenli beslenmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri Fulya Polatdemir de hayvanların günlük 3 ya da 4 kere sağlık kontrollerinin yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu: “7 yıldır burada görev yapmaktayım. Öncelikle hayvan sağlığının kontrollerini yapıyoruz. Yemişler mi, sağlık sıkıntıları var mı, onları gözlemliyoruz. Gördüğümüz takdirde hekimlerimize bunu bildiriyoruz. Bakıcılarımızla birlikte takiplerimizi yapıyoruz. Olumsuz bir durum söz konusu olduğunda hekimlerimizle konuşarak, nasıl bir reçetelendirme yapacaksak hayvan sağlığını önemli aldığımız noktalarda tedaviye başlıyoruz. Yavru doğumlarımızda onların anne ile olan ilişkilerini süt emme gibi durumları gözlemliyoruz. Dışarıdan yaralı gelen hayvanlarımız var. Onların tedavileriyle ilgileniyoruz. Sağlık teknikerleri olarak genel olarak hekimlerimizin bize sunduğu reçetelerimizi uyguluyoruz.”

HAYVANAT BAHÇESİ 10.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİYOR

Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 153 türde yaklaşık 1600 hayvan misafir ediliyor. Bahçenin sakinleri, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat bahçesi, 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.