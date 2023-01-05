Hayvanat bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki misafirler kış aylarında da özenle korunup, besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvanların kış şartlarını daha konforlu geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı.

Türkiye’nin en iyi hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi kış aylarında da misafirlerine çok iyi bakıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara kış aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamaları ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhaneddin Bacak, hayvanat bahçesi hakkında bilgi verdi. Bacak, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 153 türde 1600 hayvana bakım ve besleme yaptıklarını belirterek; “Sabah veteriner hekimlerimiz günlük kontrollerini yapıyorlar. Yemleri ayarlanıyor. Veteriner hekim kontrolünde bakıcıları temizlik ve yemleri veriyorlar. Herhangi sağlık problemi varsa müşahede alanımıza alıyoruz ve tedavilerini yapıyoruz. Saat 10.00’da ziyarete açıyoruz. Yaz ve kış ortamlarında yaşayan hayvanlarımız var. Yaz aylarında yaşayan hayvanlarımız içinde elektrikli ısıtmalar, kombiler devreye giriyor. Hayvanların ortamını daha refah hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekim Hüsnü Furkan Güney ise hayvanat bahçesindeki hayvanların genel sağlık kontrolleri, günlük bakım ve beslenme gibi konularıyla ilgilendiklerini ifade ederek; “Günlük hayvanların düzenli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Onun haricinde koruyucu hekimlik anlamında, koruyucu sağlık uygulamalarımız, dönemsel gerek, mevsimsel hayvanların fizyolojisine ve biyolojisine göre uygun koruyucu hayvan sağlık uygulamaları yapıyoruz. Şu an malum kış dönemindeyiz. Hayvanların malum biyolojisine ve fizyolojisine göre tekrar düzenliyoruz ve kışı rahat atlatabilmeleri için aşılamalarını ve düzenli beslenmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri Fulya Polatdemir de hayvanların günlük üç ya da dört kere sağlık kontrollerinin yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu;

“7 yıldır burada görev yapmaktayım. Öncelikle hayvan sağlığının kontrollerini yapıyoruz. Yemişler mi, sağlık sıkıntıları var mı, onları gözlemliyoruz. Gördüğümüz takdirde hekimlerimize bunu bildiriyoruz. Bakıcılarımızla birlikte takiplerimizi yapıyoruz. Olumsuz bir durum söz konusu olduğunda hekimlerimizle konuşarak, nasıl bir reçetelendirme yapacaksak hayvan sağlığını önemli aldığımız noktalarda tedaviye başlıyoruz. Günlük 3, 4 kere sağlık kontrollerimizi yapıyoruz. Yavru doğumlarımızda onların anne ile olan ilişkilerini süt emme gibi durumları gözlemliyoruz. Dışarıdan yaralı gelen hayvanlarımız var. Onların tedavileriyle ilgileniyoruz. Sağlık teknikerleri olarak genel olarak hekimlerimizin bize sunduğu reçetelerimizi uyguluyoruz.”

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan ve Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 153 türde yaklaşık 1600 hayvan misafir ediliyor. Bahçenin sakinleri, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat Bahçesi’nde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapılırken, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.