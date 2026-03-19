Hayvanat Bahçesi ziyareti bayramda ücretsiz olacak

(RHA)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3’üncü günlerinde Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin ücretsiz olarak ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bu bayramda da binlerce ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla hayvan severlere yönelik müjdeli bir haber verdi.

Başkan Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren ve özellikle bayramlarda dolup taşan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde tüm ziyaretçilere ücretsiz bir şekilde kapılarını açacağını duyurdu.Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en içten dua ve duygularımla tebrik ediyorum. Kayserililerin bayram sevincine bir tebessüm vesilesi olması için Hayvanat Bahçemizi bayramda ücretsiz hale getirdik. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olacak tesisimiz 2 ve 3’üncü günlerinde ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, veteriner hekimler gözetiminde tüm aşı ve koruyucu uygulamaları düzenli olarak yapılan Hayvanat Bahçesi’nin, bayram süresince güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet vermeye devam edeceğini kaydederek tüm Kayserilileri çocuklarıyla birlikte bu özel alana davet etti.

