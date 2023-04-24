Hayvanat bahçesinde çifte bayram yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar, çifte bayramı hayvanat bahçesinde eğlenerek geçirdi.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 ve 23 Nisan günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz hizmet verdi. Öte yandan çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hayvanat bahçesinde gezerek geçirmiş oldu.

HAYVANLARA EN İYİ ŞARTLARDA ÖZENLE BAKILIYOR

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve son 1 yılda 375 bin ziyaretçi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan barındırıyor. Hayvanlar, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunuyor ve besleniyor. Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılarak gerçekleştiriliyor. Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.