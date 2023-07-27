Hayvanat bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcakta buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 150 tür ve bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki misafirler, yaz aylarının kavurucu sıcağında özenle korunup besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, misafirlere havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra özel beslenme programları uygulanıyor.

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  • 27.07.2023 10:17
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:30
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Hayvanat bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcakta buzlu meyve kokteyli ile serinliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 150 tür ve bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki misafirler, yaz aylarının kavurucu sıcağında özenle korunup besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, misafirlere havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra özel beslenme programları uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaz aylarında da misafirlerine en iyi şartlarda bakmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekiplerince hayvanlara yaz aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, misafirler havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor ve daha konforlu bir ortamda bakılıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhaneddin Bacak, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi hakkında bilgiler vererek, yaz aylarında ne tür uygulamalar yaptıklarını anlattı.

Hayvanlar buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Bacak, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 153 türde bin 600 hayvana bakım ve besleme yaptıklarını belirterek, “Hayvanat bahçemiz 181 bin metrekare alana kurulu 153 türden bin 600’e yakın hayvanı barındırmaktadır. Kayseri’mizde de şu an havalar sıcak, 30-35 derece aralığında seyrediyor. Bununla ilgili de hayvanlarımızın sağlıklarını koruma adına çeşitli aktiviteler yapıyoruz, şu anda da ayı barınağımızın önündeyiz. Ayılarımıza haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde sağlıklarını sıkıntıya sokmayacak derecede soğuk meyve suyu kokteyli veriyoruz. Gördüğünüz gibi havuz başında şu an ayılarımız soğuk meyve kokteyli keyfi yapıyorlar. Hayvanlarımız gayet rahatlar, huzurlular sadece ayılar için değil aslanlarımız, kaplanlarımız, flamingolar, su kuşları, diğer hayvanlarımızın da havuzları ve serinletme sistemleri var. Misafirlerimiz gayet sağlıklılar” şeklinde konuştu.

Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan misafir ediliyor. Bahçenin sakinleri, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. Öte yandan yetkililer, yaz ve kış aylarında özel uygulamalarla hayvanların daha konforlu yaşamalarını sağlıyor. Hayvanat bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamalar veteriner hekimler tarafından yapılırken, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

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İHA

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