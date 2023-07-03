Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bayram süresince ücretsiz olan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda 65 bin kişiyi ağırladı.

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  • 03.07.2023 11:26
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:17
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Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bayram süresince ücretsiz olan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı’nda 65 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı’nda 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçi akınına uğrayan Hayvanat Bahçesi, Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Hayvanat Bahçesi’nin Kurban Bayramı’na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları çok mutlu etti. 3 günde 65 bin kişiyi ağırlayan ve çocuklarla birlikte ailelerinin de ücretsiz gezdiği Hayvanat Bahçesi’nde gün boyu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirdi.

HAYVANAT BAHÇESİ’NDE 153 TÜRDE YAKLAŞIK BİN 600 HAYVAN BULUNUYOR

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesinde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunup, besleniyor. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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