Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti

Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi 136 türde yaklaşık bin 308 hayvana ev sahipliği yaparken, veteriner hekimler tarafından tüm hayvanların bakım ve tedavi işlemleri titizlikle takip ediliyor.

4 mevsim boyunca çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerine birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı sunuyor. 136 türde yaklaşık bin 308 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni 2025 yılında toplam 420 bin 526 kişi ziyaret etti.

4 Mevsime Özel Bakım

Mevsim şartlarına göre özel olarak bakım ve beslenmeleri planlanan yaklaşık bin 308 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle bakılıp, besleniyor ve korunuyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinleri, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde sağlıklı bir hayat sürüyor. Hayvanat bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamalar veteriner hekimler tarafından yapılırken, hayvanat bahçesi, kış aylarında 10.00-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.