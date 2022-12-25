Hayvanlara zorlu kış şartları hissettirilmiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi görevlileri, her hayvana göre ısıtıcılarla sıcaklık belirleyip, besin değeri yüksek yiyecekler vererek, hayvanlara zorlu kış şartlarını hissettirmiyor. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, 'Yaz şartlarında yaşayan hayvanların herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için gerekli önlemleri aldık' dedi.

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  • 25.12.2022 11:33
  • Güncelleme: 25.12.2022 13:15
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Hayvanlara zorlu kış şartları hissettirilmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi görevlileri, her hayvana göre ısıtıcılarla sıcaklık belirleyip, besin değeri yüksek yiyecekler vererek, hayvanlara zorlu kış şartlarını hissettirmiyor. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, “Yaz şartlarında yaşayan hayvanların herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için gerekli önlemleri aldık” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde hayvanların kaliteli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşadıkları bölgenin iklimine göre ortam sıcaklığı belirleniyor. Kış aylarında daha çok enerji sarf eden hayvanların, yemek öğünleri artırılarak, enerji kaybının önüne geçiliyor. Kış hazırlıklarında hayvanlara doğal ortamlarını aratmayacak bir ortam hazırladıklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, “Kayseri karasal iklime sahip bir memleket. Şu anda da tabiri caiz ise kış kapıya dayandı ve kar yağdı. Bizim burada da dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen hayvanlar var. Kimisi yaz şartlarında kimisi kış şartlarında yaşayan hayvanlar. Yaz şartlarında yaşayan hayvanlar özellikle de kış aylarına adapte olmakta biraz zorlanıyorlar. Hayvanat bahçeleri de bu hayvanlara göre ayarlanmıştır. Bizim hayvanat bahçemizde de yaz şartlarında yaşayan hayvanların herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için gerekli önlemleri ve tedbirleri aldık. Bunların geneli elektrikli ve doğalgazlı ısıtmalarla hayvanat bahçesindeki bulundukları ortamları kendilerine göre ayarlıyoruz. Hayvanlarımızın yaz şartlarındaki beslenmek kaliteleri ile kış şartlarındaki değişiyor. Kışın enerjileri ve verimi yüksek yiyeceklerde yardımcı oluyoruz. Besin takviyeleri yapıyoruz. Besinlerinin, yemlerinin içerisine katkı maddelerini ekliyoruz. Bunu bizim hayvanat bahçesindeki görevli arkadaşlarımız ayarlıyor. Hayvanları günlük rasyonlarında ve günlük enerji ihtiyaçlarında ne gerekiyorsa karşılıyoruz. Malum Kayseri’de kış şartları biraz sert geçiyor. Dışarıda da sokak hayvanları var. Evlerimizdeki atık yemekleri ve ekmeklerimizi çöplere atmaktansa bir kabın içerisine koyarak, sokak hayvanlarına yardımcı olunmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesinin 12 ay boyunca hizmet verdiğini söyleyen Burhanettin Bacak, “Kışın hava sıcaklığının düşmesinden dolayı ziyaretçi sayımız haliyle azalıyor. Biz hayvanlarımızı içeri kapatmıyoruz. Hayvanların giriş, çıkışları açık. Hayvanat bahçemizi de kesinlikle ziyarete kapatmıyoruz. Burası 12 ayda hizmet veren bir hayvanat bahçesidir. Ziyaretçilerimizin serin ve rahat ortamlarda gelmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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