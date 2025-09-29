Hayvanlardan insalara geçen viral bir hastalık: Kuduz

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nce Dünya Kuduz Günü ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan paylaşımda kuduzun evcil veya yabani hayvanların ısırması, tırmalaması, salyasının göz, ağız, burun veya derideki sıyrıkla temas etmesi sonucu bulaştığı belirtildi.

Kuduz riski taşıyan bir temas sonrasında ise yaranın bol su ve sabunla iyice yıkanması ve gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.