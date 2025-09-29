Hayvanlardan insalara geçen viral bir hastalık: Kuduz

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nce yapılan Dünya Kuduz Günü ile ilgili paylaşımda kuduz riski taşıyan bir temas sonrasında yarayı bol su ve sabunla iyice yıkamanın ve gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Hayvanlardan insalara geçen viral bir hastalık: Kuduz
Kayseri GündemEditör

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nce Dünya Kuduz Günü ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan paylaşımda kuduzun evcil veya yabani hayvanların ısırması, tırmalaması, salyasının göz, ağız, burun veya derideki sıyrıkla temas etmesi sonucu bulaştığı belirtildi.  
Kuduz riski taşıyan bir temas sonrasında ise yaranın bol su ve sabunla iyice yıkanması ve gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!