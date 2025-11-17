  • Haberler
Kayseri Bünyan ilçesi Hazarşah Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Kayseri Bünyan ilçesi Hazarşah Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin: “Hazarşah Mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımız başlamış durumda. Başkan Yardımcımız Egemen Ulusoy ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik. İlçemizin her noktasında hizmet üretmeye, söz verdiğimiz gibi altyapı ve ulaşım yatırımlarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan ekiplerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

