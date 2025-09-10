Hazine, Kayseri’de 156 taşınmazı ihale ile satacak

Mülkiyeti hazinede bulunan 156 adet taşınmaz, 2 adet taşınır(araç) ve 1 adet taşınmazın ise irtifak hakkı tesisi için ihale düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açılan ilan ile Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde bulunan 156 adet taşınmazın bedelleri ise 230 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişkenlik gösteriyor. Taşınmazlar arasında konut arsası, ticaret arsası ve imarsız arsalar yer alıyor.

İhale, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 9.00 itibariyle açık teklif usulüyle gerçekleşecek. İhale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacak.