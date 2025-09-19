Hazine, Kayseri'de 2 şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (RHG Enertürk) ve İstikbal Mobilya paylarını ihale ile satışa çıkarıyor.

RHG ENERTÜRK’ÜN SATIŞINA İLİŞKİN DETAYLAR

Hazine, yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (RHG Enertürk) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuyor. RHG Enertürk için 4 milyar 600 milyon TL muhammen bedel ve 250 milyon TL ihale katılım teminatı belirlendi. Söz konusu ihale, 24 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSTİKBAL MOBİLYA’NIN SATIŞINA İLİŞKİN DETAYLAR

Hazine, Eylül ayında mülkiyetinde bulunan bir diğer şirket olan İstikbal Mobilya’nın, yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512 milyon adet İstikbal Mobilya paylarını satışa çıkartıyor. İstikbal Mobilya için 12 milyar 500 milyon TL muhammen bedel, 625 milyon TL katılım teminatı belirlendi. İhale, komisyon tarafından 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da TMSF, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:143 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak.