Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, '2026 enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" diye konuştu.

2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını da belirten Bakan Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" dedi.