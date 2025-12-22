  • Haberler
  • Gündem
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, '2026 enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, '2026 enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, '2026 enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" diye konuştu.
2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını da belirten Bakan Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!