“Hazır bulunulmuş bir ortam sunmak çocuğun üretkenliğini etkiler”

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah, tüketim çağının çocukların gelişimini nasıl etkilediği konusunda açıklamalarda bulundu. Çocuk Gelişim Uzmanı Büyükperdah, hazır bulunulmuş bir ortam sunmanın çocukların dikkatini ve üretkenliğini etkilediğini belirterek, “Çocuklar bir şeyleri sürekli isteyerek, sürekli ‘Anneciğim bunu istiyorum, anneciğim bunu istiyorum, bunu yapalım, bunu hadi buraya gidelim’ diyerek doğmaz. Ama yaşadığımız tüketim çağının getirileri tabi ki oluyor. Bu durumlar çocukları olumsuz etkiliyorlar. Bir noktada baktığımızda sürekli hazır bulunulmuş bir ortam sunmak aslında o çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini etkiler. Yani çocuğun gelişimi alanındaki en önemli noktalar deprem hissi yaratabilir. Çünkü bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazzınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk, ‘Ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak’ diyor. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor” ifadelerinde bulundu.