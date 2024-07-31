Haziran ihracatı azaldı

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüze 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.  Kayseri'de ise Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,7 azaldı, ithalat yüzde 6,6 azaldı.

Haziran ihracatı azaldı
Kayseri GündemEditör

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat %2,6 arttı, ithalat %8,4 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat %8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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