Haziranda karla mücadele: Yahyalı yayla yollarında çalışmalar sürüyor
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nin yüksek rakımlı yayla yollarında, haziran ayına rağmen kar kütlelerinin temizlenmesi ve yol düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yayla yollarında biriken kar kütleleri iş makineleriyle kaldırılırken, yol güzergahlarında düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların yaylalara güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde yolların ulaşıma elverişli hale getirildiği belirtildi. Yetkililer, yüksek kesimlerde mevsim normallerine rağmen yer yer kar kütlelerinin bulunduğunu belirterek, çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde sürdürüleceğini ifade etti.