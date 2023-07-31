Hazırlık maçı: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 4
Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Süper Lig ekibi Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk mağlubiyetini aldı.
- 31.07.2023 22:43
- Güncelleme: 01.08.2023 09:15
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Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Süper Lig ekibi Konyaspor’a 4-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Saha: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Ahmet Ecevit, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan
Kayserispor: Bilal Bayazıt, (M. Şamil Öztürk), Gökhan Sazdağı,(Berat Eskin), Lionel Carole, (Nurettin Korkmaz), Majid Hosseini, Carlos Mane, (Hayrullah Erkip), Miguel Cardoso, (Ramazan Civelek), Joseph Attamah, (Arif Kocaman), Baran Ali Gezek, (Anthony Uzodimma), Yaw Ackak, Mame Thiam (Talha Sarıaslan), Ali Karimi
Konyaspor: Mehmet Erdoğan, (Deniz Ertaş), Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Yunus Mallı, (Bruno Paz), Robert Muric, Guilherme Sitya, Sokol Cikalleshi, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, (Cebrail Karayel), Oğulcan Ülgün, Michalak, (Marlos Merone Duran)
Goller: Yunus Mallı dk.21- 53, Joseph Attamah dk.26 (kendi kalesine), Marlos Merone dk.73 (Konyaspor)