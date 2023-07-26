Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golünü Ethem Balcı kaydetti.

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  • 26.07.2023 23:01
  • Güncelleme: 27.07.2023 09:07
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Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golünü Ethem Balcı kaydetti.

Saha: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Erkan Kırçıl

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Dimitrios Kolovetsios), Lionel Carole, (Muhammed Eren Arıkan), Carlos Mane, Miguel Cardoso (Hayrullah Erkip), Ramazan Civelek (Joseph Attamah), Baran Ali Gezek, Olivier Kemen (Yaw Ackah), Mame Thiam (Ethem Balcı)

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, (Atalay Gökçe), Alperen Babacan, Özgür Çek, Yasin Güreler, (Eralp Aydın) Uğur Akdemir, Tiago, Muhammed Himmet, Rahman Buğra Çağıran, (Erdal Öztürk), Shaocong Wu, Akabueze, M. Yatabare, (Gökhan Altıparmak)

Gol: Ethem Balcı dk.85 (Kayserispor)

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İHA

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